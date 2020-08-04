2020-08-04T10:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России зафиксировано 5 159 новых заражённых коронавирусом

Выздоровели 7 878 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавирусаВсего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки специалисты выявили 5 159 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 861 423. 30% среди новых пациентов не наблюдали никаких проявлений болезни.

Новый случаи заражения найдены в 83 из 85 российских регионов.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-мансийском автономном округе (177).

При этом выздоровели за сутки 7 878 человек, а скончались 144 человека.

Всего за время эпидемии врачи смогли вылечить 661 471 человека. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет 14 351 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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