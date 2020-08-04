2020-08-04T12:04:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам рассказали, как оплачивать покупки и не заразиться коронавирусом

Эксперты назвали самые безопасные способы приобретать товары в магазинах
Анастасия РЫШКОВА
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Россиянам посоветовали отказаться от наличных денег и использовать бесконтактные системы оплатыРоссиянам посоветовали отказаться от наличных денег и использовать бесконтактные системы оплатыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты советуют отказаться от использования бумажных и железных денег при оплате в магазинах. Это связанно с мерами предосторожности в период распространения коронавируса. Об этом сообщила специалист научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

«Учитывая, что на бумажных купюрах и стали вирус активен около четырех дней, а на медных поверхностях — около четырех часов, а также то, что наличные проходят через руки многих людей, в настоящее время безопаснее пользоваться пластиковыми картами», — рассказала она.

Риск заразиться коронавирусом повышается, когда человек потрогав какую-либо поверхность, прикасается потом к своему лицу. Но и при использование банковских карт есть риск заражения, поэтому, в момент подтверждения оплаты на терминале, стоит нажимать кнопку другим предметом. Такой совет дал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Эксперты советуют также регулярно протирать свои смартфоны, которые часто используются для бесконтактной оплаты покупок. На их поверхности тоже может оседать вирус.

Работников банка также призвали выдавать наличные только в случае крайней необходимости, чтобы уменьшить контакт с купюрами, как клиентов, так и сотрудников банка, сообщают Известия.

Напомним, что с первого августа власти вновь ввели строгие правила соблюдения карантинных мер. Находясь в общественных местах, необходимо в обязательном порядке использовать маску и перчатки. Это связанно с опасением специалистов по поводу возникновения второй волны коронавируса в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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