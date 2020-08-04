"Дайте спасти страну": Лукашенко призвал тех, кто хочет другого президента, идти голосовать

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:26:08+03:00

Лукашенко заявил, что тем, кто хочет другого президента, надо идти не на площади, а на избирательный участок Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что тем, кто хочет другого президента, надо идти не на площади, а на избирательный участок.

- Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как нужно белорусскому народу, - добавил он в своём обращении к народу и парламенту.

В послании Александр Лукашенко также отметил, что мир становится всё менее стабильным, а планета движется к пропасти. Белорусский лидер считает, что принципиальные противоречия, накопленные за последние десятилетия, перешли в свою острую фазу. Он также отметил, что за последнее время не была решена ни одна международная проблема.

Также переболевший недавно коронавирусом президент Лукашенко рассказал о том, что помогло ему легко перенести заражение. Он напомнил о важности здорового образа жизни, спорта и свежего воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU