Психолог назвала три причины, по которым мужчина возвращается к бывшей

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:56:05+03:00

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Семейный психолог Ольга Романив назвала три причины, которые заставляют мужчину возвращаться в бывшие отношения.

Специалист начала со статистики: каждый третий мужчина хочет вернуться в бывшие отношения, а каждый четвертый – возвращается. Как правило это те мужчины, которые получив свободы оказались не готовы к ответственности за себя. Данная категория людей может спиться, начать вести аморальный образ жизни. Для них семья – это своеобразный якорь.

Итак, существует три причины, по которым мужчина возвращается. Первая: понять, правильно ли он сделал выбор. Мужчина приходит назад, чтобы еще раз все обдумать, понять нужны ли ему отношения с этой женщиной или с другой будет лучше. После данных колебаний принимается окончательное решение.

Вторая причина: проверка принадлежности. Расставаясь с женщиной, мужчина на уровне подсознания верит, что она всегда будет принадлежать ему. Возвращение, скорее всего, будет недолгим, но это своеобразная проверка.

Третья причина: тяга к эмоциональным и заряженным женщинам.

- От таких женщин невозможно уйти и нельзя надолго оставить, — утверждает Романив.

Обстоятельства, когда мужчина то уходит, то приходит указывает на переоценку ценностей. Ситуация, когда «у соседа трава зеленее», будет происходить постоянно. Про таких говорят «ходоки».

- Есть множество людей, зачастую выросших в неблагополучных семьях. Им нужно постоянно воспроизводить жизненный сценарий страданий. Ушел к любовнице, страдает по жене. Возвращается в семью, специально выискивает причину для разочарования, - заключила Романив в беседе с Пятым каналом.

ИСТОЧНИК KP.RU