В Бейруте прогремела серия взрывов
В центре Бейрута и в морском порту прогремела серия взрывов. Сотням зданий причинен ущерб, эхо взрывов было слышно в радиусе 25 км от центра города. Известно, как минимум, о десяти погибших
Один из взрывов произошел в морском порту. Облако из дыма и пыли было похоже на ядерный гриб. Возможно, что этот взрыв произошел в хранилище сжиженного газа. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, расположенных в 10 км от порта. Пока остается неясным, что послужило причиной взрывов.
Огромный взрыв сотряс столицу Ливана.
Еще один взрыв прогремел неподалеку от резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. Через несколько минут Харири опубликовал в своем Твиттере фото, на котором он запечатлен вместе с лидером Прогрессивной социалистической партии Валидом Джумблатом. Харири написал, что Джумблат прибыл к нему сразу после инцидента.
Видео с места взрыва около фейерверков.
Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU