Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва
Жертвами мощного взрыва в ливанской столице Бейруте уже достигло 50 человек, несколько тысяч человек пострадали. В эфире Радио «Комсомольская правда» пресс-атташе российского посольства в Бейруте Дмитрий Лебедев сообщил, что в настоящее время все силы дипломатического представительства брошены на то, чтобы выяснить судьбу россиян после этой страшной трагедии.
- В настоящее время нет сведений о жертвах взрыва в Бейруте среди граждан России. Однако происшествие не обошло нас стороной: фасадная часть здания жилого комплекса посольства в Ливане повреждена, ранение получила одна из наших сотрудниц, - рассказал Дмитрий Лебедев.
Пресс-атташе отметил, что сотруднице посольства России уже оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.
Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла
Ранее президент России Владимир Путин направил главе Ливана Мишелю Ауну соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями после взрыва в порту Бейрута.
Полностью разрушена улица после взрыва в Бейруте.
ИСТОЧНИК KP.RU