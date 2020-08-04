2020-08-04T21:46:59+03:00
Общество

Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в Бейруте

Взрыв унес жизни нескольких десятков человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в БейрутеПутин направил президенту Ливана соболезнования в связи с жертвами взрыва в БейрутеФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин направил президенту Ливана Мишелю Наим Ауну соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями после взрыва в порту Бейрута. Об этом 4 августа сообщили в Кремля.

- Россия разделяет скорбь народа Ливана. Прошу передать мои соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в этой трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым, - отмечается в телеграмме главы государства.

Напомним, что по данным ливанского Красного креста в результате взрыва в порту Бейрута пострадали более двух тысяч человек, несколько десятков погибло. Местные медицинские учреждения переполнены ранеными, помощь пострадавшим экстренно оказывают прямо в коридорах больниц. Взрывная волна повредила половину крупнейшего города в государстве.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. Видео: Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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