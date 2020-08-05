2020-08-05T05:32:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена

Эксперт раскрыл, почему нельзя делать прививку несовершеннолетним
Анна НИКОЛАЕВАЮлия КЕКОВА
Поделиться:
Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложенаАкадемик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложенаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус постепенно отступает, а вакцина от covid-19 показывает свои положительные результаты на добровольцах-испытателях. Будут ли прививать от этой инфекции детей, рассказал kp.ru директор Национального медицинского исследовательского центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург.

По его словам, конкретно на данном этапе подрастающее поколение, естественно, пока вакцинировать в России не будут.

- Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям. Но по нашему законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, - пояснил академик.

Напомним, ранее сообщалось, что список симптомов коронавируса пополнился еще одним признаком - сыпью на слизистой рта в сочетании с высыпаниями на коже. При этом есть и группа неинфекционных заболеваний, основой которых является воспаление сосудистой стенки, - так называемые системные васкулиты, которые сопровождаются выраженным повышением температуры и нарушением функции внутренних органов, в том числе, и центральной нервной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Поможет ли вакцина при мутациях вируса и почему дети последние в очереди на вакцинацию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал, скольких москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"
Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе
Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена
"Я думал, что сломлен": Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Суд в Москве проведет первое заседание по существу по делу Ефремова
Названы главные причины увольнения россиян с работы
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ