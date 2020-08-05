2020-08-05T06:20:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, скольких москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"

Доктор объяснил, для чего нужна массовая вакцинация
Ярослав КОРОБАТОВЮлия КЕКОВА
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Врач рассказал, сколько москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"Врач рассказал, сколько москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Скольких москвичей необходимо привить от коронавируса для того, чтобы в столице еще в больше мере стабилизировалось состояние "общественного здоровья", рассказал kp.ru доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, в этом году ученые успеют начать только третий этап клинических испытаний. на нем они будут оценивать эффективность и безопасность препарата. Для этого могут быть привиты тысячи людей, в первую очередь - врачи, учителя, сотрудники правопорядка.

- В этом случае вакцина может защитить каждого человека, который прививается. Но для общественного здоровья такие цифры не имеют большого значения. Для общественного здравоохранения надо, чтобы в Москве привили порядка 5 миллионов человек. Я думаю, массовая вакцинация москвиче, скорее всего, начнется лишь в следующем году и, конечно, поможет созданию коллективного иммунитета, - объяснил доктор.

Ранее сообщалось, по словам другого эксперта удалось узнать, что пока вакцинировать от коронавируса детей в России не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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