2020-08-05T09:30:40+03:00
Общество

Иностранцам разрешили без визы приезжать в Россию для краткосрочных командировок

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин снял ограничения на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировокМишустин снял ограничения на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Граждане иностранных государств могут въезжать в Россию без визы, если цель их поездки - краткосрочная командировка. Распоряжение о безвизовом въезде подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

- Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, - сказано в распоряжении.

Отмечается также, что в распоряжении говорится о тех, у кого есть дипломатический или служебный паспорт тех стран, с которыми Россия заключила соглашении о безвизовых поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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