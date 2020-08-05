В Госдуме призвали заблокировать опасный челендж в TikTok

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:41:05+03:00

Новый челлендж в TikTok может принесли большие проблемы со здоровьем Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Госдуме возмущены новым челленджем, который охватывает все больше пользователей TikTok. Пользователям предлагается принять препарат от аллергии, который может вызывать галлюцинации.

Депутат Госдумы Борис Менделевич уже попросил Роскомнадзор заблокировать эти опасные видео.

- Буквально вчера увидел в социальной сети данный челлендж, который призывает принимать определенное количество лекарства, - рассказал депутат «360».

Пока ролики распространяются в основном в американском TikTok, но нельзя забывать, что соцсети не имеют границ.

Имея медицинское образование, депутат понимает всю опасность призыва.

- Любое неконтролируемое употребление любого лекарства, тем более такого серьезного, как противоаллергический препарат, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, я и обратился в Роскомнадзор, — подчеркнул Менделевич.

Подобные задания могут обернуться для детей очень серьезными последствиями.

Ранее сообщалось, что каждому третьему ребенку в соцсетях пишут незнакомые «добрые дяди». Эксперты составили правила интернет-безопасности для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU