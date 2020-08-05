Перед смертельной аварией пьяный Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:04:23+03:00

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Слушание по делу Михаила Ефремова началось 5 августа в 10.00 по Москве. Дело рассматривает судья Елена Абрамова.

В ходе слушания прокурор сделал заявление, основанное на результатах следствия страшной аварии.

«Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль за машиной в момент совершения ДТП», — сказал прокурор.

Суд приступил к рассмотрению дела после всех ходатайств и заявлений.

Представитель прокуратуры описала обстоятельства трагического происшествия. Перечисление травм уроженца Рязани Сергея Захарова заняло около 4 минут. Открытый перелом бедра, сломанные ребра, которые пробили легкие, внутреннее кровотечение только часть из того, что получил при столкновении курьер.

Напомним, что ДТП, виновником которого стал известный артист, случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который работал развозчиком продуктов. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые оказались не совместимы с жизнью. Ефремова, который в момент аварии был пьян, обвиняют в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU