В TikTok прокомментировали опасный челлендж с таблетками

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:40:48+03:00

Администрация соцсети ответила на новости о появившихся видео, в которых пользователи принимают аптечные препараты, вызывая галлюцинации

Изменить размер текста: A A

Представители социальной сети TikTok заявили "Комсомольской правде", что любой контент, призывающий к участию в опасных челленджах недопустим для публикации. Именно поэтому администрация С удаляет и продолжит удалять видео, которые поощряют ущерб здоровью или могут привести к травмам.

- Безопасность и благополучие наших пользователей - это приоритет TikTok, - отмечено в заявлении пресс-службы.

Также представители социальной сети сообщили, что пользователям следует сообщать о любом неприемлемом контенте на платформе.

Напомним, в соцсети TikTok пользователи в основном американского сегмента стали публиковать видео, на которых они принимают аптечные препараты, вызывающие галлюцинации из-за передозировки. В Госдуме заявили о возмущении подобным челленджем и призвали к блокировке подобных роликов, сообщал сайт KP.ru.

- Контент, о котором идет речь - это нарушение наших правил сообщества, мы удаляем и будем удалять такой контент с нашей платформы, - ответили в пресс-службе TikTok в России.

ИСТОЧНИК KP.RU