2020-08-05T15:04:11+03:00
Умные вещи

Россияне полюбили смартфоны Xiaomi: китайская компания вышла на второе место по продажам

Каждый четвертый проданный смартфон в РФ в 2020 году – Xiaomi
Кирилл КАРИМОВ
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Российское представительство китайской корпорации Xaiomi объявило, что во втором квартале 2020 года компания заняла второе место на рынке смартфонов в России. Своими подсчетами поделилась аналитическая компания на мировом рынке технологий Canalys, которая изучила процессы, происходящие в продажах мобильных телефонов в РФ.

Так, Xiaomi получила второе место среди основных производителей смартфонов и заняла долю в 24% на рынке. Производитель несмотря на общий спад в ритейле смог увеличить поставки на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В компании считают, что рост продаж связан с работой над онлайн-каналом продаж в рознице.

- Мы всегда была первопроходцем и лидером в области онлайн-продаж, благодаря чему в эти непростые времена мы смогли не только выстоять, но и укрепить свои позиции, - заявил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

Китайский производитель в конце июля вывел на российский рынок бюджетный смартфон Redmi 9 с поддержкой бесконтактных платежей, новый фитнес-браслет Mi Band 5 и еще целую россыпь гаджетов, вплоть до электросамокатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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