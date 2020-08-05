В крови Михаила Ефремова в день аварии нашли следы марихуаны и кокаина
В крови Михаила Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Результаты экспертизы озвучили на заседании 5 августа, передает корреспондент kp.ru из зала суда.
Следы наркотиков, а именно гашиш и гашишное масло, нашли в салоне автомобиля актера. но на одежде, которую он перевозил, таких следов не обнаружено.
Михаил Ефремов не признал вину и заявил, что ничего не помнит. Хотя сотрудник полиции, который одним из первых оказался на месте аварии рассказал, что актер отдавал себе отчет в происходящем и неоднократно повторял "что же я наделал".
Экспертиза подтвердила - Ефремов был в салоне внедорожника один, а сам автомобиль полностью исправен.
Авария произошла вечером 8 июня в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в грузовой фургон, водитель которого умер на следующий день в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU