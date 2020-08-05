2020-08-05T12:17:25+03:00
Звезды

"Вообще ничего не помню": Михаил Ефремов заявил об амнезии после смертельного ДТП

Актер готов понести наказание, если будет доказана его вина [обновляется, видео]
Алена МАРТЫНОВАОльга ЛИБГАРДТ
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Михаил Ефремов слушает адвоката на судебном заседании 5 августа 2020 г.Михаил Ефремов слушает адвоката на судебном заседании 5 августа 2020 г.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Во время судебного заседания прокурор огласил артисту суть обвинений. Однако Михаил Олегович с ними не согласен. Кроме того, он потребовал наказать адвоката Александра Добровинского за оскорбления.

Михаил Ефремов взял первое слово в суде. "Добровинский в прошлый раз на камеры сказал, что я «подхрюкивал» в суде". Мне как болельщику «Спартака» это не обидно, но троих моих несовершеннолетних детей дразнят. Им обидно!".

"Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: «Почему папу свиньей назвали?», - поддержал подзащитного адвокат Эльман Пашаев. - Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят!".

Когда судья обратилась к актеру с вопросом, все ли ему понятно и признает ли он себя виновным, Михаил Олегович ответил: "Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?". При этом артист встал.

Михаил Ефремов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов.Фото: Иван МАКЕЕВ

"Он готов понести наказание, если выяснится, что он совершил это преступление. Но для этого надо рассмотреть дело со всех сторон" , - поддержал своего клиента Пашаев и попросил пятиминутный перерыв.

Однако во время допроса свидетелей обвинения - сотрудников ДПС, которые присутствовали на месте аварии, стало известно, что Ефремов все же был за рулем. "Я прибыл на место аварии через две минуты. Вызвал МЧС и выставил ограждение конусами. Это было около 10 вечера. Мы увидели, как Ефремов вышел на проезжую часть, а Захаров был зажат в автомобиле", - поведал инспектор ДПС Александр Козлов.

По его словам, Сергей Захаров после ДТП был в сознании, но не разговаривал. На тот факт, что за рулем был Ефремов, инспектору указали очевидцы. "Мне сказали, что Ефремов выехал на встречку и сбил человека. Один-два свидетеля сообщили мне, что за рулем был Ефремов", - подтвердил он.

Козлов уточнил, что от актера пахло алкоголем. Тогда он предложил ему пройти освидетельствование. "На месте факт опьянения не был установлен, Ефремову пришлось ехать с нами в участок с двумя понятыми и сдавать анализ мочи. Анализ показал сильное опьянение", - уточнил сотрудник ДПС.

Михаил Ефремов прибыл в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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