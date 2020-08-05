Раскрыто, как удаленка сказалась на итогах ЕГЭ

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:12:49+03:00

О "технологических сбоях", удалении с экзамена и готовности школьников рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" представитель Рособрнадзора Игорь Круглинский

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Как уроки на удаленке и двойной перенос ЕГЭ сказались на результатах экзаменов, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

- Если рассматривать, например, такую характеристику экзамена, как технологические сбои, когда не работает принтер для распечатки материалов, к примеру, то в этом году количество таких незначительных сбоев, которые не привели к не проведению экзамена, оно существенно сократилось,- рассказал Круглинский.

Это при том, что в 2020 году подготовка к экзаменам была сложнее - к привычным требованиям добавились и нормы, предписанные санитарными врачами с связи с пандемией коронавируса: обязательные маски, перчатки, измерение температуры на входе.

Дети тоже показали себя более дисциплинированными, чем год назад - число удалений экзамена на 30 процентов меньше.

- Если говорить про результаты проведения экзамена, то, на наш взгляд, они, в принципе, стабильны, нет всплесков или глобальных падений. Они сопоставимы с результатами прошлого года,- объяснил эксперт.

ЕГЭ-2020: Как пандемия сказалась на результатах экзаменов 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU