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В России началось серийное производство новейшего пистолета "Удав"

Оружие сохраняет работоспособность при температуре от -50 до +50 градусов
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Российский пистолет "Удав". Фото ЦНИИТОЧМАШ

Российский пистолет "Удав". Фото ЦНИИТОЧМАШ

Началось серийное производство нового российского пистолета "Удав". Оружие изготовят специалисты Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпорации Ростех. Новинка обходит по ряду параметров своих предшественников, включая Walther и Colt.

- В числе запатентованных технологий – конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин,- сообщили в пресс-службе Ростеха.

Патроны для "Удава" отличаются "повышенной пробиваемостью", они проходят даже через бронежилет второго класса защиты. Вместимость магазина - 18 патронов. В комплекте предусмотрен "глушитель", что делает звук от выстрела тише.

Такое оружие можно назвать всепогодным - пистолет сохранит работоспособность при температуре от -50 до +50 градусов.

- Работа над комплексом «Удав», стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием,- сообщили в компании.

Первая партия в 50 пистолетов поступит в Минобороны до конца года.