Минобороны получит 50 новейших пистолетов "Удав" в 2020 году

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:45:53+03:00

Партия комплексов будет передана ведомству в рамках исполнения оборонного заказа

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Полсотни новейших пистолетных комплексов "Удав" поступят на вооружение в министерство обороны России в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия из 50 девятимиллиметровых пистолетов будет передана в подразделения Минобороны предприятием-изготовителем ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех".

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU