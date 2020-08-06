Названы регионы, где цены на отдых подскочили больше всего

Цены на отдых взлетели на четверть Фото: Иван ВИСЛОВ

Цены на отдых в некоторых регионах России подорожали на четверть. Несмотря на это, в большинстве курортных мест признаются, что в этом году доходы от туризма упадут чуть ли не вдвое от показателей предыдущего года, а некоторые ожидают падения в 80%.

Регионы, где выросли цены на отдых:

Челябинская область - 5–25%,

Калининградская область - 20%.

Тверская область – 5-20%,

Калужская область -5–20%,

Алтайский край – 7-10%,

Самарская область – 7%.

В основном выросли цены на размещение в гостиницах, услуги по аренде авто. Но далеко не все регионы решились на пересмотр прайса. Например, в Краснодарском крае заверили, что пока оснований к повышению нет и цены остались на уровне прошлого года. О сохранении цен заявили в Ставропольском крае, Иркутской, Костромской областях, Ханты-Мансийском АО, Мурманске.

А вот профессор РАНХиГС Галины Дехтярь уверена, что власти регионов лукавят, заявляя о сохранении цен. Стоимость отдыха в России увеличилась повсеместно.

- Цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами лучших отелей Турции и других стран, что нехорошо. Но понять можно, большой период простоя дался предпринимателям нелегко, - пояснила «Известиям» эксперт.

Несколько месяцев простоя больно ударили по бизнесу. Сейчас, даже не смотря на рост цен, можно наблюдать повышенный спрос на товары и услуги.

- Оживление сферы услуг и внутреннего спроса в первую очередь связано с отменой карантинных ограничений в целом ряде регионов страны. Россияне начали активно пользоваться предоставляемыми услугами. Таким образом, мы видим реализацию отложенного спроса, из-за которой произошёл отскок сферы услуг после весеннего обвала, - пояснил RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.