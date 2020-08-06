Названы регионы, в которых живут самые изобретательные люди Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат назвал регионы, где живут самые изобретательные люди. Жители данных субъектов чаще других оформляют патенты на свои изобретения. Стоит отметить, что в целом по стране коэффициент изобретательской активности населения снизился. В 2019 году число заявок в пересчете на 10 тысяч человек составило 1,59, а в 2018 этот показатель был равен 1,7.

Регионы, где живут самые изобретательные люди:

Санкт-Петербург - 5,89,

Московская область - 4,3,

Москва - 4,18,

Томская область - 2,67,

Еврейская автономная область - 2,46.

А вот меньше всего заявок подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11).

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что по данному показателю Россия занимает не лучшие места в мире. Её опережают Китай, Япония и США.

- Изобретать — это одно. Но ведь важно, чтобы эти изобретения коммерциализировались. То есть результаты интеллектуальной деятельности были вовлечены в хозяйственный оборот, работали на экономику конкретного субъекта, на экономику страны, — пояснила сенатор NEWS.ru.

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