Свидетель по делу Ефремова утверждает, что в день смертельного ДТП актер был пьян

Ефремова в вечер перед аварией видели в баре пьяным Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде 6 августа началось второе слушание по делу Михаила Ефремова. Подробности из зала суда передает корреспондент kp.ru Алена Мартынова.

На допрос вызвали бармена, который работает питейном заведении в Плотниковом переулке. Он подтвердил, что актер в день страшной аварии заходил к ним уже выпившим.

«Я работаю в баре в Плотниковом переулке, куда иногда приходит Ефремов. В день аварии он был у нас два раза, первый раз зашёл около четырёх часов вечера. Михаил Олегович, как мне показалось, был в состоянии алкогольного опьянения. Я все-таки работаю в питейном заведении и могу определить. Второй раз он явился под закрытие, около 9 часов вечера, также был пьян. Пообщался с владельцем заведения», - рассказал свидетель.

Напомним, 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве произошло трагическое ДТП. Михаил Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который завершал рабочую смену и направлялся домой. На месте ДТП оказались сотрудники ДПС, которые патрулировали в этот вечер дорогу.

Они вызвали карету скорой помощи - Захарова отправили в НИИ Склифосовского, где через некоторое время он скончался от полученных травм. Михаил Ефремов, согласно показаниям свидетелей, сразу осознал происшедшее и сильно ругал себя. Позднее актер отказался признавать вину. А накануне адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что его подопечный имеет провалы в памяти и ничего не помнит.