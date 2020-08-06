Названы условия для въезда россиян в Черногорию с 7 августа

Число стран, с которыми Россия будет обмениваться туристами, увеличивается Фото: Олег ЗОЛОТО

Россиянам с 7 августа разрешили въезд в Черногорию. Это значит, что с этой даты возможен двухсторонний обмен. Напомним, все иностранцы, прибывающие в Россию, должны предоставить справку об отсутствии коронавиурса. Для граждан РФ, желающих попасть в Черногорию, никаких ограничений не вводят.

В пресс-службе правительства Черногории сообщили о расширении списка стран, с которыми открывают границы:

- В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве,- сказано в сообщении.

Международное авиасообщение Россия восстановила с августа - первыми странами, с которыми наладили обмен туристами, стала Турция, Танзания и Великобритания. Также открыты границы с Абхазией, самолеты с 15 августа пустят в Швейцарию.

Соблюдать карантин россиянам по прибытию придется только в Британии (две недели). Ранее такая мера действовала и в Швейцарии, но с 6 августа страна отменяет обязательную 10 дневную самоизоляцию для приезжих.