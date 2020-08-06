Что рисовал на суде Михаил Ефремов: журналисты подсмотрели в тетрадь актера

Ефремов рисовал стрекоз, пока шел опрос свидетелей Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг 6 августа в Пресненском зале суда началось второе слушание по делу о трагическом ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова. Из зала суда передают подробности корреспонденты kp.ru.

Во время выступления свидетелей, актер Михаил Ефремов был увлечен рисованием. Он как-будто не слушал выступающих и все время прикрывал рисунки кепкой и бутылкой ванильной колы. Поэтому ранее журналисты не могли разглядеть художеств артиста.

Но после перерыва в заседании, «тайна шедевров» обвиняемого была раскрыта. Стрекозы, звезды и квадраты изображены на рисунках Ефремова. Кроме этого, на листах короткими строчками написаны стихи.

Фото: t.me/nemalahov

Фото рисунков опубликовал телеграм-канал НеМалахов.

Фото: t.me/nemalahov

Слушание по делу о трагическом ДТП продолжается.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце случилось смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Он был пьян и превысил скорость на 25 км/ч, как ранее сообщил прокурор. Джип артиста вылетел на встречную полосу врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского.