Спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями встретится в Вене с замглавы МИД России

Спецпредставитель президента США объявил о переговорах с Россией по контролю над вооруениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что собирается встретится с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Вене. Договоренность достигнута, сообщил американец в Twitter.

- Хороший разговор сегодня [был] с заместителем министра иностранных дел РФ Рябковым, мы оценили прогресс наших рабочих групп. Мы договорились встретиться нашими высокопоставленными делегациями в Вене в ближайшее время,- написал представитель Трампа.

В Вене речь пойдет, вероятно, о новом договоре по контролю над вооружением. США настаивает на присоединении к соглашению Китая. Биллингсли ранее говорил, что американские власти пойдут на подписание договора только в том случае, если там будут указаны правила, касающиеся не только ядерного арсенала, но и нестратегического ядерного оружия. При этом об обязательствах США по договору, сказано ранее не было ничего.