Захват заложников в Гавре: Пять человек удерживает психически больной мужчина, у него может быть взрывчатка

Полиция продолжает переговоры с захватчиком Фото: REUTERS

Французские полицейские допустили, что у захватчика банка в Гавре может быть при себе не только оружие, но и пояс со взрывчаткой, сообщает France Info. Изначально людей в офисе банка, в который ворвался этот вооруженный мужчина, было семь. Двоих - мужчину и женщина, захватчик отпустил. Их допросили сотрудники полиции.

Личность предполагаемого преступника установлена, он уже есть в полицейской базе, так как ранее привлекался за хранение оружия. По версии полиции, захватчику 34 года, у него есть психическое заболевание.

Захватчик сначала выдвинул два требования - «освободить палестинских детей, несправедливо заключенных в тюрьму в Израиле» и разрешить палестинцам до 40 лет доступ на площадь аль-мечети Акса в Иерусалиме, сообщает газета Figaro. В ходе дальнейших переговоров мужчина заявил, что ему нужен скутер, чтобы скрыться.