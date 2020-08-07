В Таиланд вернулись вымирающие индокитайские тигры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В западную часть Таиланда впервые за долгое время вернулись вымирающие индокитайские тигры. Последний раз они были замечены в этом районе страны около четырех лет назад.

Департамент дикой природы Таиланда и Организация по сохранению диких кошек объявили, что их фотоловушки запечатлели индокитайских тигров, пишет Lonely Planet.

Эксперты надеются, что популяция этого вида тигров в Таиланде во временем сможет восстановиться.

Индокитайский тигр по своим размерам уступает бенгальскому или амурскому. Хищники обитают в Камбодже, Лаосе, Малайзии и Вьетнаме. В прошлом веке популяция этих диких кошек насчитывала порядка ста тысяч особей, а в настоящее время их всего 3 900.

В районе, где тигры были замечены, их так мало, что специалистам еще предстоит выяснить точное число. Появление животных во-многом говорит о том, что экосистема планеты восстанавливается.