Последние новости на утро 7 августа 2020: Задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 августа 2020 года: По делу о мощнейшем взрыве в районе порта Бейруте задержаны 16 сотрудников порта, допрошены 18 человек из совета администрации порта. Их уже расспросили, кто именно вел ремонтные работы в ангаре, где хранилось селитра, взорвавшаяся 4 августа. В числе задержанных также оказался и директор порта ливанской столицы. Напомним, взрыв был такой силы, что в результате оказались уничтожены полностью или разрушены частично здания в 10 километрах от эпицентра. По последним данным, число жертв увеличилось до 149 человек.

Тем временем, за все время пандемии на планете коронавирус выявили у более 19 миллионов человек. Печальное лидерство по ситуации с covid-19 все еще удерживают США, где уже почти 4,9 миллиона больных. Всего в мире за время пандемии жертвами инфекции стали более 712 тысяч пациентов.

К слову об Америке. Президент Дональд Трамп в новом указе объяснил американцам угрозу TikTok. Он подписал документ, который запрещает проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, а также ее дочерними предприятиями. В указе о борьбе с TikTok говорится, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, все еще продолжает угрожать нацбезопасности, внешней политике и экономике государства".