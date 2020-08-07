Росстат сообщил об увеличении смертности в России в июне

Смертность в России выросла в июне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смертность на территории России в июне этого года выросла на 16,8 процента в годовом выражении и составила 162,8 тысячи человек. Такую статистику в пятницу, 7 августа, приводят специалисты Росстата.

Отмечается, что из этих смертей от коронавирусной инфекции погибли свыше 5,4 тысячи человек, еще 1,5 тысячи смертей связывают с данным заболеванием. Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом, включая случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в июне 11 917 человек.

Для сравнения: в июне 2019 года смертность в России составила 137,2 тысячи человек.

Рождаемость в России в июне снизилась на 0,5 процентов в годовом выражении. В первый летний месяц этого года на свет появилось 118,5 тысячи детей против 119,1 тысячи в прошлом году..