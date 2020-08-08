Пентагон заключил со SpaceX контракт на запуски в ближайшие пять лет

SpaceX получила контракт от Пентагона на $316 миллионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основанная американским бизнесменом и изобретателем Илоном Маском компания SpaceX заключила с Пентагоном контракт запуски на космических аппаратов для военных Соединенных Штатов в ближайшие пять лет, в 2022 – 2027 финансовых годах. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщила пресс-служба министерства обороны США, уточнив, что сумма сделки оценивается в 316 миллионов долларов.

Кроме того, в сообщении американского военного ведомства говорится, что такой же контракт на сумму 337 миллионов долларов Пентагон заключил с консорциумом United Launch Alliance (ULA), запуски тоже будут производиться с 2022 по 2027 год.

В документе уточняется, что количество пусков и их параметры будут обговариваться министерством с обеими компаниями отдельно каждый год, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа корабль Crew Dragon. с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном успешно приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Это событие стало первым приземлением американского пилотируемого космического корабля за последние 45 лет – после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году.