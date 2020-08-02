Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля

2 Авг. 2020 2020-08-02T22:37:34+03:00

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В воскресенье, 9 августа, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды, где их ждало поисково-спасательное судно GO Navigator, которое помогло экипажу покинуть капсулу корабля.

Как писал сайт kp.ru, совершил успешную посадку в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола, штат Флорида, в воскресенье, 2 августа, после 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), и раскрытия всех парашютов в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

В месте приводнения Crew Dragon встретил поисково-спасательное судно GO Navigator, поднявший на свой борт капсулу из воды. Сделать такую операцию ему помог гидравлическое подъемное устройство, после чего на борту судна космонавтов смогли покинуть космический корабль, и впервые за два месяца вдохнут полной грудью свежего воздуха.

Выводили экипаж из бокового люка корабля, который также используется при посадке на стартовой площадке, в отличие от носового люка для стыковки с Международной космической станцией.

Это стало первым приводнением американского спускаемого космического корабля за последние 45 лет после завершения программы полетов «Аполлонов» в 1975 году. Сам полет астронавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз» стал первым с 2011 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794003" frameborder="0"></iframe> Момент приводнения космического корабля Crew Dragon.Видео: NASA TV

ИСТОЧНИК KP.RU