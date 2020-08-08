Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает, что его переизбрания на будущих выборах главы государства не желает не только Китай, но и Россия. Об этом он заявил на пресс-конференции в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси), комментируя слова директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

«Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту (президента США) – это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я», - заявил Трамп, добавив, что Китай и Иран придерживаются такого же мнения, как и наша страна.

Стоит отметить, что он и ранее говорил, что никто в мире не занимает по отношению к России такую «жесткую позицию», как он сам. А три года назад заявил, что во время предыдущей избирательной кампании в США Москва якобы пыталась с ним бороться и даже потратила с этой целью «много денег».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Уильям Эванина выступил с утверждением, что Иран, Китай и Россия «пытаются влиять» на исход предстоящих президентских выборов в США, причем если цель Пекина – не допустить переизбрания Дональда Трампа, то в Москве – наоборот, против того, чтобы Штаты возглавил кандидат от демократов Джозеф Байден.