В Бейруте начались антиправительственные протесты

В Бейруте после страшного взрыва в районе порта местные жители устроили антиправительственные протесты.

Все они выступают за то, чтобы руководство страны ушло в отставку. Они также обвиняют его в коррупции, некомпетентности и бесконтрольности, из-за чего, по их мнению, и произошла трагедия. Некоторые из протестующих забрасывают полицейских камнями, провоцируют столкновения. Стражи порядка используют слезоточивый газ, чтобы отогнать массы людей от здания парламента. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, что в результате случившегося погибли 158 человек, пострадали - более шести тысяч.