Демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

Демонстранты в Бейруте заняли здание МИД Фото: REUTERS

В ливанской столице, в городе Бейрут, в субботу, 6 августа, демонстранты заняли здание МИД. Об этом сообщает телеканал LBCI.

По его данным, около здания ведомства сейчас находятся полицейские, они ведут переговоры с протестующими, которые уже успели уничтожить портрет президента республики Мишеля Ауна. Также они заявили, что здание МИД теперь стал их штаб-квартирой.

Кроме этого, постройке министерстве иностранных дел грозит обрушение. Всех, кто, находится внутри просят покинуть здание в целях безопасности. Ранее из-за взрыва оно пострадало и теперь грозит обрушиться на людей.