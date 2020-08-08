В Бейруте открыли огонь по протестующим Фото: REUTERS

Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона толп протестующих граждан. В результате стрельбы пострадали десятки люди.

В Бейруте по последним данным 110 человек ранены, а 32 доставлены в госпитали после столкновений. Об этом 8 августа сообщает Красный крест.

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