В Бейруте открыли огонь по протестующим
Фото: REUTERS
Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона толп протестующих граждан. В результате стрельбы пострадали десятки люди.
В Бейруте по последним данным 110 человек ранены, а 32 доставлены в госпитали после столкновений. Об этом 8 августа сообщает Красный крест.
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