Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

Мощнейший и ужасающий взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, случился в Ливане из-за коррупции. Об этом заявил премьер-министр государства Хассан Диаб во время своего обращения к гражданам.

- Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции, - высказался Диаб, передает телеканал AL-Mayadeen.

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