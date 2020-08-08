Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Фото: REUTERS
Мощнейший и ужасающий взрыв в порту Бейрута, произошедший 4 августа, случился в Ливане из-за коррупции. Об этом заявил премьер-министр государства Хассан Диаб во время своего обращения к гражданам.
- Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции, - высказался Диаб, передает телеканал AL-Mayadeen.
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