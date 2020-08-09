Протесты в Бейруте после взрыва: число пострадавших возросло до 490

Число пострадавших в Бейруте возросло до 490 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число пострадавших во время антиправительственных акций протеста в Бейруте возросло до 490 человек, передает ливанский телеканал Al-Manar со ссылкой на данные местных чиновников. Ранее сообщалось, что ранения получили свыше 200 протестующих, в стычках с демонстрантами погиб один полицейский.

Тем временем, телеканал Lebanon 24 передает, что к ночи обстановка в центральных районах ливанской столицы начала нормализовываться, однако на улицах все ещё остаются сотни митингующих, сотрудники правоохранительных органов пытаются убедить их разойтись по домам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 августа в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Взрывная волна была такой мощной, что разрушила сотни домов вокруг, выбила стёкла и повредила автомобили. В результате, по последним данным, погибли 159 человек, десять из них – спасатели, работавшие на месте взрыва. Пострадали более пяти тысяч человек. Больницы Бейрута и окрестностей переполнены, в городе объявлен режим чрезвычайного положения.

А 8 августа в столице Ливана вспыхнули антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, протестующие пытались взять штурмом здания четырех министерств.

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