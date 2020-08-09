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Конор Макгрегор женится на матери своих детей

Ирландский боец Конор Макгрегор сделал предложение своей возлюбленной накануне ее дня рождения
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Конор Макгрегор собрался жениться

Конор Макгрегор собрался жениться

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на матери своих детей. Объявивший о завершении профессиональной карьеры спортсмен сделал предложение возлюбленной Ди Девлин накануне ее дня рождения, о чем и оповестил подписчиков в Instagram.

Сообщение 31-летний ирландец проиллюстрировал снимком с именинницей и теперь уже – счастливой невестой. Избраннице одного из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств 9 августа исполнится 33 года.

«Вот какой день рождения, моя будущая жена!» - подписал фото Конор Макгрегор.

Поклонники спортсмена поздравили пару с этим знаменательным событием, отметив, что лица обоих буквально светятся от счастья. Многие также заметили на безымянном пальце невесты колечко с крупным камнем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Конор Макгрегор и Ди Девлин живут вместе уже несколько лет, у них двое детей – трехлетний сын Конор Джек Макгрегор-младший и полуторагодовалая дочь Кроя.

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