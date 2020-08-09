Посольство США в Ливане поддержало «мирные протесты» в Бейруте

Антиправительственный митинг в Бейруте перерос в массовые беспорядки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское посольство в Ливане выступило с заявлением по поводу беспорядков, вспыхнувших в субботу в Бейруте. В сообщении дипмиссии США, опубликованном на странице посольства в Twitter, говорится, что Вашингтон поддерживает право ливанцев на «мирные протесты» и призывает воздержаться от насилия.

«Народ Ливана слишком долго страдал и заслуживает лидеров, которые станут прислушиваться к нему и в ответ на запросы населения менять курс», - подчеркивается в заявлении дипломатов США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антиправительственные митинги, которые обернулись массовыми беспорядками, вспыхнули в Бейруте через четыре дня после страшного взрыва в городском порту, разрушившего сотни зданий и жилых домов. Протестующие требуют отставки правительства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений демонстрантов с силовиками пострадали не менее 490 человек, погиб один полицейский.

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