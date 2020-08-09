Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило три миллиона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии в субботу, 8 августа, превысило три миллиона. За минувшие сутки медики выявили в стране 49970 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 3012412.

По данным бразильского Минздрава, количество летальных исходов из-за коронавируса на сегодняшний день составляет 100477, за прошлые сутки скончались 905 больных. Выздоровели примерно 70% всех заболевших – 2094293 человек, активными носителями вируса остаются 817642 пациента.

Напомним, по числу заразившихся коронавирусом Бразилия занимает второе место в мире после США. Как писал сайт kp.ru, в начале июля стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, который до этого вообще отрицал сам факт существования COVID-19. Он уже вылечился, но до сих пор принимает антибиотики.

Ранее 1 августа в чрезвычайном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии пока не снят.