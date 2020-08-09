Украина закрывает пропускные пункты на границе с Крымом до конца лета

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Украина с воскресенья закрывает до конца лета контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на границе с Крымом. Такое решение было принято 8 августа на внеочередном заседании правительства соседней страны в связи с необходимостью усилить карантин из-за коронавируса, сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов.

«Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса», - пояснил он.

Как уточнил Немчинов, контрольно-пропускные пункты будут закрыты с 8:00 (время совпадает с московским) 9 августа и по 8:00 30 августа. Однако пропуск через КПВВ будет разрешен гражданам Незалежной и проживающим за пределами страны членам их семей, а также дипломатическим сотрудникам и представителям гуманитарных миссий, передает ТАСС.

На Украине четвертый день подряд фиксируют рост количества случаев заражений, а накануне было выявлено рекордное число новых инфицированных – 1489 человек за сутки. С начала пандемии коронавирусом заразились 79750 украинцев, умерли 1879 заболевших.