Выборы президента в Беларуси признали состоявшимися

В Беларуси проголосовали более половины избирателей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила о том, что выборы президента республики состоялись: проголосовали уже более 50% избирателей. Об этом сообщила глава центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. Явка к 13:20 достигла 54,57%.

9 августа в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента республики. Досрочно можно было проголосовать с 4 по 8 августа.

По закону, в Беларуси выборы признают состоявшимися только при участии как минимум половины всех граждан, наделённым правом голосования, а победу одерживает тот кандидат, за которого отдали голос более половины всех проголосовавших.

Явка составила ниже 50% только в Минске. Ермошина сообщила о 43% проголосовавших в столице.

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию выборов президента Беларуси. В 8 утра по всей республике открыли 5 767 избирательных участков.