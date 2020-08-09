Не успели: самолет из Франции сел в Норвегии спустя минуту после введения карантина

Пассажиры рейса Ницца-Осло думали, что избежали карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия создала «красную зону» для ряда стран, в которых увеличилось в последнее время число зараженных коронавирусом. В их число попала и Франция.

8 августа самолет из Ниццы должен был приземлиться в Осло в 00:10 минут, но, зная это, пилот торопился и посадил судно на 10 минут раньше. Пассажиры подумали, что избежали карантина, и зааплодировали капитану самолета. Но позже выяснилось, что им все равно придется провести 10-дневный карантин.

«Переход в «красную зону» был объявлен с полуночи. Вне зависимости от того, сел самолет ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться на карантине», — сказала представитель Минздрава Норвегии Элизабет Йохансен, как сообщает радиостанция RFI .

Напомним, что Норвегия 5 августа объявила, что в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом во Франции, Монако, Чехии и Швейцарии, она переводит эти страны в красную зону. Это значит, что все прибывшие туристы и граждане Норвегии, должны будут пройти режим самоизоляции в течении полутора недель.