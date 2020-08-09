Каракулевые шапки у высших офицеров заменят: Владимир Путин подписал указ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных Сил России. Такой головной убор отличал полковников и генералов, а еще шапки из каракуля носили адмиралы и капитаны 1 ранга. Теперь их зимний головной убор будет иметь другой вид:

- Шапка меховая установленного цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Вооруженных Сил России,- сказано в документе.

Ранее президент подписал указ, согласно которому россиян с 29 июня призовут на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы государственной охраны и ФСБ. Это сделано, чтобы в Вооруженных силах был так называемый "обученный резерв". Такие сборы длятся до двух месяцев. Не подлежат призыву многодетные отцы, работники аграрной отрасли в период посевной и учителя.