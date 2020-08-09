Даниил Квят провел юбилейную сотую гонку в "Форумле-1"

Даниил Квят Фото: REUTERS

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят стартовал отмечает первую "соточку" - речь про юбилейную гонку. Спортсмен начал карьеру в 19 лет, сейчас ему 26. Он трижды вставал на пьедестал. 28 июля 2019 года занял третье место на Гран-при Германии.

Его собственный профессиональный юбилей пришелся на круглую дату самой "Формулы-1". На трассе "Сильверстоун" в Великобритании проходит Гран-при 70-летия "Королевских гонок". Соревнования, кстати, пришлось переносить из-за пандемии коронавируса.

Во время гонки спортсмен попал в аварию и сошел с дистанции. Машина получила серьезные повреждения после столкновения с ограждением, российский спортсмен смог до появления помощников выбраться из болида.

Кстати, поклонники россиянина стали его уважать еще больше после того, как он отказался вставать на колено перед первой гонкой "Формулы-1". Другие гонщики решили преклониться в знак солидарности с активистами-борцами против расизма.

- Русские не преклоняют колени, - писали ему в комментариях в Instagram.

- Настоящий мужик. Гордимся. Россия тебя поддерживает,-писали другие.