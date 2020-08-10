Милиция взяла под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске

В МВД Белоруссии сообщили, что взяли под контроль ситуацию с акциями протеста в Минске Фото: REUTERS

К этому часу сотрудникам правоохранительных органов белорусской столицы удалось полностью взять под свой контроль ситуацию с акциями протеста в Минске, которые начались после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента Белоруссии. Стражи порядка задерживают наиболее агрессивных демонстрантов.

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», - сообщает агентство БелТА со ссылкой на МВД.

В то же время официальный представитель министерства Ольга Чемоданова рассказала агентству Sputnik Беларусь, что из-за митингов в Минске весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим несения службы, привлечены также дополнительные силы. Есть задержанные, но назвать их общее число обещают позже, поскольку «акции еще не закончились».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первые же часы после того, как в стране закрылись участки для голосования на выборах президента Белоруссии, на улицы Минска вышли протестующие, недовольные предварительными результатами. Люди начали сооружать баррикады из мусорных баков, начались беспорядки.

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