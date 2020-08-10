Военные вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

В центр Минска прибыл отряд внутренних войск Белоруссии Фото: REUTERS

Некоторое время назад в центр Минска, где продолжается противостояние бойцов ОМОНа и участников протестных акций, на двух десятках грузовиков прибыл крупный отряд внутренних войск Белоруссии.

Митингующие собрались на пересечении улицы Сторожовской и проспекта Машерова, однако военные вытеснили их оттуда. Демонстранты разбежались по соседним кварталам.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник сотрудникам правоохранительных органов белорусской столицы удалось полностью взять под свой контроль ситуацию с акциями протеста в Минске. Есть задержанные, но представители милиции назвать их общее число обещают позже, поскольку «акции еще не закончились».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первые же часы после того, как в стране закрылись участки для голосования на выборах президента Белоруссии, на улицы Минска вышли протестующие, недовольные предварительными результатами. Люди начали сооружать баррикады из мусорных баков, начались беспорядки. Чтобы разогнать толпу, стражи порядка применили светошумовые гранаты.

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Но почти под каждым кустом в столице Белоруссии сидит по «роте милиционеров». С места передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности).

Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее)