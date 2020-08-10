Глава ЦИК Белоруссии рассказала, зачем власти продлевали голосование Фото: REUTERS

Минские власти продлевали голосование по президентским выборам для того, чтобы толпа не начала громить участки, при желании это можно признать нарушением. Такое заявление сделала глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

Напомним, в воскресенье 9 августа в 20.00 в Белоруссии закрылись избирательные участки, однако не все: исключением стали десять участков в белорусской столице, где время работы избирательных комиссий решили продлить из-за длинных очередей.

Как писал сайт kp.ru, согласно представленным в понедельник, 10 августа, результатам Центризбиркома в голосовании приняли рекордное число граждан. Свои голоса в ходе выборов отдали участие 5 798 908 человек, что составляет 84,23 процента белорусских избирателей.

Согласно представленным данным уверенную победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашене, за которого проголосовали 4 652 423 избирателя