Миссии СНГ о выборах в Беларуси: прошли достойно, но отличились политическим накалом Фото: REUTERS

Миссия СНГ дала положительную оценку организации президентских выборов в Белоруссии, но отметила отличие, которым, по ее мнению, стал политический накал предвыборной кампании. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Исполнительный секретарь уточнил, что «миссия наблюдателей СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность» белорусских выборов, а отдельные нарушения не носили системного характера и не повлияли на итоги.

Организацию наблюдатели СНГ оценили положительно. По из данным, все кандидаты имели возможность агитировать и выступать на ТВ. Сами выборы «прошли в соответствии с законодательством, были открытыми, конкурентными и обеспечили волеизъявление граждан».

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила предварительные итоги прошедших 9 августа выборов президента республики, которые посетили 84,23% избирателей или 5 798 908 человек. Согласно представленным данным уверенную победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашене, за которого проголосовали проголосовали 4 652 423 избирателя