Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Алексанра Лукашенко с победой на президентских выборах Белоруссии, и выразил надежду что деятельность переизбранного главы государства будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран во всех областях.

«Углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в телеграмме президента России, который отметил, что такие взаимоотношения «отвечают коренным интересам братских народов России и Беларуси».

Как писал сайт kp.ru, согласно представленным в понедельник, 10 августа, предварительным результатам Центризбиркома Белоруссии в голосовании приняли участие рекордное число граждан. Свои голоса отдали 5 798 908 человек, что составляет 84,23 процента белорусских избирателей.

Действующий президент набрал 80,23 процента голосов, то есть за него проголосовали 4 652 423 избирателя.